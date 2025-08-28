Emmanuel Macron aurait déjà une liste de 17 politiciens incompétents pour remplacer François Bayrou

Le gouvernement Bayrou va-t-il passer l’épreuve du vote de confiance à l’Assemblée Nationale, le 8 septembre prochain ? Tandis que de nombreux partis ont d’ores et déjà annoncé qu’ils voteraient contre, Emmanuel Macron se prépare à remplacer son premier Ministre. Pour cela, il peut compter sur son “Top 17 des politiciens très médiocres ou impopulaires auprès des Français”.

Si cette liste est pour l’instant tenue secrète, un proche du président a révélé que la sélection se divisait en 3 catégories : “Les Rayeurs de Parquet”, comptant notamment Aurore Bergé ou Manuel Valls, “Les Socialistes de Droite”, avec Ségolène Royal et Raphaël Glucksmann en figure de proue ou encore “Les BPI (pour “Bas Potentiel Intellectuels”) représentés par Laurent Wauquiez et Éric Ciotti.

Souhaitant éviter de nouveaux scandales, Emmanuel Macron a décidé d’écarter d’emblée les personnalités politiques condamnés à de la prison ferme, excluant d’office Patrick Balkany, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Marine le Pen, Claude Guéant, Alain Juppé ou encore Jérôme Cahuzac. Les politiciens condamnés à du sursis ou relaxés restent toutefois en course, afin de ne pas disqualifier la quasi intégralité des acteurs politiques.

Informés de l’existence de cette liste, François Bayrou a rappelé qu’il serait Premier ministre au moins jusqu’au 8 septembre, et qu’il se battrait jusqu’au bout pour conserver sa position de leader sur cette liste de politiciens incompétents.

Photo : Getty