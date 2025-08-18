Canicule : Catherine Vautrin s’engage à fournir à chaque Français un bâton de pluie

Pour aider les Français à supporter les fortes chaleurs, Catherine Vautrin s’est engagée à fournir à chaque citoyen un bâton de pluie authentifié par un naturopathe. Afin de s’en servir au mieux, chaque Français bénéficiera d’une formation donnée par un spécialiste en la personne de Francis Lalanne. D’après une étude commandée par Catherine Vautrin elle-même, ces bâtons de pluie, par leur son doux et cristallin, sont capables de faire croire à notre corps qu’il pleut et sont ainsi susceptibles de rafraîchir notre « ressenti » de température de 0,8 à 1,4 degré. Cette mesure devrait non seulement permettre d’éviter l’installation de climatiseurs mais également la plantation d’arbres en ville jugée par la ministre « inutile et envahissante ».

D’autres mesures à venir

Le gouvernement ne compte toutefois pas s’arrêter là et envisage à terme de fournir également à chaque Français une baguette de sourcier et un CD des meilleures chansons de Vitaa. Si cela ne suffisait pas à arrêter les fortes chaleurs et à faire venir l’eau, on enverrait alors Aurore Bergé au domicile de chaque citoyen pour brasser du vent et rafraîchir l’atmosphère.

Ce n’est pas la première fois qu’une décision radicale est prise par le gouvernement pour combattre le dérèglement climatique. En janvier 2024, lors des deuxièmes inondations de suite dans le Pas-de-Calais, il avait fourni une bassine à chaque habitant pour écoper plus rapidement.

