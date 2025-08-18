Politique
Canicule : Catherine Vautrin s’engage à fournir à chaque Français un bâton de pluie
Consciente du mal-être causé par les nombreux épisodes de canicule, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités a décidé d’employer les grands moyens.
Pour aider les Français à supporter les fortes chaleurs, Catherine Vautrin s’est engagée à fournir à chaque citoyen un bâton de pluie authentifié par un naturopathe. Afin de s’en servir au mieux, chaque Français bénéficiera d’une formation donnée par un spécialiste en la personne de Francis Lalanne. D’après une étude commandée par Catherine Vautrin elle-même, ces bâtons de pluie, par leur son doux et cristallin, sont capables de faire croire à notre corps qu’il pleut et sont ainsi susceptibles de rafraîchir notre « ressenti » de température de 0,8 à 1,4 degré. Cette mesure devrait non seulement permettre d’éviter l’installation de climatiseurs mais également la plantation d’arbres en ville jugée par la ministre « inutile et envahissante ».
D’autres mesures à venir
Le gouvernement ne compte toutefois pas s’arrêter là et envisage à terme de fournir également à chaque Français une baguette de sourcier et un CD des meilleures chansons de Vitaa. Si cela ne suffisait pas à arrêter les fortes chaleurs et à faire venir l’eau, on enverrait alors Aurore Bergé au domicile de chaque citoyen pour brasser du vent et rafraîchir l’atmosphère.
Ce n’est pas la première fois qu’une décision radicale est prise par le gouvernement pour combattre le dérèglement climatique. En janvier 2024, lors des deuxièmes inondations de suite dans le Pas-de-Calais, il avait fourni une bassine à chaque habitant pour écoper plus rapidement.
Photo : capture d’écran France Inter
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 6 jours
N’ayant ni diplôme, ni compétences, il devient agent immobilier
-
CultureIl y a 2 semaines
Après 60 ans de collaboration, le sexe de Patrick Sébastien se lance en solo
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Budget – Le ministère de l’éducation nationale va supprimer 100 000 élèves à la rentrée
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
«Ça va la longueur ?» par Isaac, circonciseur
-
GoraFoodIl y a 2 semaines
6 recettes de salades estivales pour ne plus jamais avoir de selles solides
-
SociétéIl y a 7 jours
Selon une enquête, les aspirateurs à salive des dentistes seraient reliés aux usines Contrex
-
PolitiqueIl y a 7 jours
Budget 2025 – Catherine Vautrin autorisée à prélever des organes sur les chômeurs pendant leur sommeil
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Les arrêts maladie devront désormais être posés au moins 6 mois à l’avance