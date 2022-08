Sécheresse – Christophe Béchu invite les Français à vider des bouteilles d’eau minérale dans les rivières

À quelques jours de l’arrivée de la cinquième vague de chaleur sur l’hexagone, le ministre de l’Écologie Christophe Béchu se dit « bof, bof, préoccupé mais quand même optimiste » face aux conséquences liées aux différents épisodes caniculaires. Alors que de les restrictions ne suffisent plus à combler le déficit en précipitations, le niveau des cours d’eau et des nappes phréatiques reste historiquement bas, laissant planer une menace sur le système de distribution d’eau potable dans certaines régions.

Face à ce risque, le ministre veut promouvoir une politique de rupture pour réduire la dépendance de la France au cycle naturel de l’eau. Le ministre appelle ainsi les Français à participer à une phase de réintroduction de l’eau potable dans son milieu naturel. « La faillite du cycle naturel de l’eau est une évidence. Il faut en finir avec ce système de redistribution archaïque qui est un échec sur toute la ligne » a-t-il déclaré le ministre depuis le Maine-et-Loire où il réside pendant ses vacances.

Créer notre propre cycle

Christophe Béchu en appelle à la création d’un nouveau cycle de l’eau. « Si chaque Français vide un pack de six litres d’eau minérale dans le cours d’eau le plus proche de chez lui, cela devrait permettre d’éviter le pire ». Le ministre s’appuie sur un rapport parlementaire rendu public au printemps expliquant que si le débit des rivières est au plus bas, les stocks d’eau potable en bouteilles dans les supermarchés sont eux au plus haut.

Le ministre qui ne cache pas sa volonté de mettre les citoyens à contribution pour lutter contre les effets du réchauffement climatique a également appelé chaque agriculteur à construire un golf sur une de ses parcelles afin de développer un système d’irrigation fiable sur tout le territoire français.

