Il attend 6 heures chez Picard que le caissier décongèle

Il est 11h lorsque Étienne Mazorte, 38 ans, s’en va faire ses courses chez Picard. Organisé et méthodique, il récupère en quelques minutes une large gamme de petits mets tous plus succulents les uns que les autres. “Chapon farci au foie gras, pommes dauphines dorées et en dessert, une bûche !” raconte-t-il, espiègle et gourmand. Mais au moment d’arriver en caisse, une surprise de taille apparaît devant lui. “Le caissier était totalement pris dans la glace, bleu, rigide.” explique-t-il. “Il était immobile sur sa chaise, un grand sourire sur le visage. C’était surréaliste. Il a fallu attendre 3h30 pour voir son index gauche bouger d’un millimètre.” conclut-il, les dents serrées, une veine battant rapidement sur son front.

Au final, ce sont plus de 6 heures qu’Etienne et les 92 clients derrière lui vont devoir patienter avant de voir le caissier se craqueler, s’ébrouer violemment, puis s’étirer en baillant de toutes ses forces avant de hurler “Bienvenue chez Picard surgelés ! Vous avez la carte du magasin ? ”. Contactée par nos équipes, Cécile Guillou, PDG de Picard surgelés, ne comprend pas ce qui a pu se passer. “D’habitude, on prend bien soin de laisser décongeler nos caissiers au réfrigérateur au moins 4 heures avant le début du service.” explique-t-elle interloquée. Puis d’ajouter : “Je peux vous affirmer qu’il y aura une enquête interne et que le coupable sera sévèrement puni !”. Quand on lui demande la punition choisie, elle choisit de rester évasive : “Disons juste que…on aura un peu plus de rôtis farcis aux raisins cette année”

Une situation désagréable qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Tanguy Muflon, 43 ans, obligé d’attendre 15 heures dans un concessionnaire Tesla que le vendeur termine de se recharger complètement à une borne.

