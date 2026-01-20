Ces Français qui font une croix sur leurs vacances d’été pour s’offrir une galette à la frangipane

Comme tous les ans en janvier, les galettes dorées font saliver les gourmands dans les vitrines des boulangeries. Depuis qu’il est enfant, Nicolas attend ce moment avec impatience : “L’Épiphanie chez nous, c’est sacré : le plus jeune se cache sous la table pour attribuer les parts, on s’extasie quand on trouve la fève, c’est toujours un bon moment. Même si ma mère donne toujours la part avec la fève à ma sœur, mais c’est le jeu, c’est son enfant préféré”, sourit ce jeune papa, un brin amer.

Soucieux de perpétuer la tradition auprès de ses enfants, Nicolas a décidé d’acheter une galette à la frangipane 6 parts chez son boulanger préféré. Un luxe pour ce père de famille, qui l’oblige à faire certains choix afin de respecter son budget. “On a expliqué aux enfants que la galette était un très beau cadeau et que pour se l’offrir, on devrait faire l’impasse sur la semaine à la mer cet été”. Un peu déçus, les enfants de Nicolas ont fini par accepter de ne pas partir en vacances à condition qu’il achète une vraie galette à la frangipane et pas une infâme galette à la compote de pommes.

D’autres, comme Émilie, ont fait le choix du fait-maison pour faire des économies. De la pâte feuilletée au fourrage à l’amande, cette Strasbourgeoise a réalisé sa galette de A à Z et selon ses dires, à part la pâte encore un peu crue sur le dessus, la frangipane trop liquide et le dessous de la galette brûlé, le résultat n’a pas grand chose à envier aux galettes de pâtissier. “La prochaine fois je penserai juste à mettre une fève pour éviter de faire pleurer les enfants”, déclare cette quadragénaire un peu étourdie.

Soucieux de proposer des galettes abordables à leurs clients, certains pâtissiers rappellent qu’ils vendent des galettes sans fourrage, pour 19 € seulement.

Crédits : Godong via GettyImages.