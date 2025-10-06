Politique
Back Market propose désormais le reconditionnement des anciens Premiers ministres
Après avoir bâti son succès sur le reconditionnement de smartphones et d’ordinateurs, la plateforme française Back Market annonce le lancement d’un service inédit : le reconditionnement d’anciens ministres.
« Nous avons constaté qu’il y avait un énorme stock d’anciens Premiers ministres dormant dans des placards depuis plusieurs années », explique Adrien, chef de projet chez Back Market. « Certains ont très peu servi, d’autres ont connu une légère usure médiatique, voire quelques mises en examen. Mais avec un bon nettoyage de réputation, voire un petit changement de parti, ils peuvent repartir dans la vie politique comme neufs ! »
Le processus de reconditionnement s’annonce rigoureux : chaque ex-Premier ministre sera réinitialisé moralement, désoxydé de tout scandale, et doté d’une batterie d’éléments de langage flambant neufs. Le site promet également une livraison rapide : « En 48 heures, votre Premier ministre reconditionné peut être opérationnel et prêt à prononcer un discours sur un sujet qu’il ne maîtrise pas du tout », assure Back Market.
Interrogée sur l’aspect éthique du projet, la plateforme se défend : « C’est écologique. Plutôt que d’en produire de nouveaux à chaque remaniement, autant réutiliser les anciens. De toute façon, les gens ne verront pas la différence ! »
