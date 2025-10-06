Afin de réconcilier tous les partis, le prochain Premier ministre sera un appareil à raclette

“Il s’agit du seul profil capable de nous éviter une nouvelle censure” a détaillé le président lors de son allocution. “Un appareil à raclette incarne à la fois le vivre-ensemble cher aux partis de gauche mais est également associé à des produits traditionnels français – fromage, jambon, cornichons – qui lui vaudront la sympathie au RN. Quant au bloc central, il appréciera de composer avec cet appareil ni de droite ni de gauche.”

Un enthousiasme que viennent cependant tempérer les cadres dirigeants du RN qui promettent une censure dans le cas où l’appareil à raclette ferait la promotion de produits européens plutôt que français mais également du groupe EELV qui juge que l’appareil à raclette pourrait mener une politique néfaste à l’écologie en raison de son empreinte carbone élevée.

Interrogé sur les premières mesures qu’il prendrait une fois en fonction, l’appareil à raclette n’a pas souhaité s’exprimer sur la réforme des retraites mais a promis de composer avec tous les partis et surtout d’être aussi généreux que possible en matière de fromage fondu et de viande de grison pour satisfaire l’appétit de tous les Français.