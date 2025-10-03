Louis Sarkozy crée son hologramme pour être présent sur 3 plateaux télé à la fois

Il est de tous les plateaux et de tous les combats : depuis quelques mois, Louis Sarkozy écume les plateaux des chaînes d’infos pour donner son avis sur l’économie, son dernier livre, son père, et bien plus encore. “Je me souviens d’un jour où BFM m’a invité pour sa matinale, m’a rappelé à 13h pour le point météo et m’a à nouveau sollicité pour l’émission BFM Grand Soir jusqu’à minuit”. Le fils de l’ex-président nous confie avoir dormi sur la moquette du bureau d’Apolline de Malherbe, lui rappelant avec émotion son voyage en Colombie.

Ravi d’apporter ses lumières aux Français, Louis Sarkozy avoue néanmoins être fatigué par ce rythme qui ne lui laisse plus le temps d’apprécier la finesse des textes de Marc-Aurèle ou de faire ronfler le moteur de sa moto tout seul dans son garage. C’est là que son responsable de communication a eu l’idée de l’hologramme. “Il a d’abord fallu expliquer à Louis ce que c’était, il pensait que c’était une dédicace de star, j’ai mis 3 jours à comprendre qu’il confondait avec un autographe, on a raté 4 directs sur Europe 1 à cause de ça”.

Programmés pour être diffusés en direct ou en différé, les hologrammes seront accompagnés d’une bande son enregistrée par le fils de l’ex-président lui-même. “On avait peur qu’il commence à tenir des propos sensés si on le faisait doubler par un comédien”, poursuit son responsable de communication. L’auteur pourra donc continuer d’évoquer ses tatouages et le goût des mangues tout en vaquant à des occupations plus importantes, comme écrire un nouveau livre ou honorer son droit de visite auprès de son père.

Le concept novateur pourrait séduire Jordan Bardella qui pourrait ainsi avoir son propre programme sur Cnews, dans lequel il pourrait à la fois poser les questions et y répondre.