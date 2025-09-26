Politique
Louis Sarkozy promet d’apporter des mangues à son père en prison
La peine de 5 ans de prison ferme prononcée à l’encontre de Nicolas Sarkozy a profondément ébranlé tout son entourage. Au premier rang duquel on trouve Louis Sarkozy, qui a tout de suite apporté son soutien à son père.
Questionné à propos de la future incarcération de son père, Louis Sarkozy a promis de lui apporter « des mangues de Colombie ». « J’irai moi-même les chercher à cheval » déclare le fils de l’ancien Président. « Vous savez, là-bas, des mangues de qualité, ça se mérite. J’ai même dû parler un peu espagnol avec un maraîcher moustachu et le payer dans sa monnaie locale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Papa mérite ce qu’il y a de meilleur. Parce que les mangues de Colombie sont tellement incroyables… que c’est à peine croyable ».
Contacté par nos soins, le maraîcher colombien en question soutient pourtant une tout autre version : « Le gringo m’a volé une mangue sur mon stand. Quand je lui ai fait remarquer, il a démenti. Il pensait qu’il avait tous les droits, alors je l’ai menacé avec une badine. Il s’est mis à pleurer, alors je lui ai offert ma mangue, parce qu’il m’avait promis de s’en tatouer une en France, à son retour. Et là encore, il a menti. Décidément, il tient de son père ».
L’administration pénitentiaire a d’ores-et-déjà indiqué que Louis Sarkozy bénéficiera d’un passe-droit pour apporter des mangues à son père : « Conformément à la vie de Louis Sarkozy qui est un immense passe-droit, nous insistons sur le fait qu’il aura également la possibilité de venir quand bon lui semble dans nos établissements pénitentiaires, pour apporter des fruits exotiques à son père, que ce soient des mangues, des ananas ou bien des litchis pourquoi pas ». Reste à savoir maintenant si les enseignes de fruits et légumes apporteront également leur soutien, mais rien n’est moins sûr.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Emmanuel Macron se dit enfin prêt à reconnaître l’Ardèche
-
CultureIl y a 1 semaine
Mort à 89 ans du journaliste Steven du célèbre duo Peter et Steven
-
CultureIl y a 1 semaine
Une université américaine lance une enquête sur un professeur d’archéologie suspecté d’être un « antifa »
-
SociétéIl y a 1 semaine
Chat GPT démissionne après seulement 3h à son nouveau poste d’enseignant
-
CultureIl y a 2 jours
Céline Dion avoue qu’elle n’ira finalement pas chercher votre âme dans les froids dans les flammes
-
Hi-TechIl y a 3 jours
Strava permet désormais de comparer la taille de son pénis avec celles des autres utilisateurs
-
CultureIl y a 4 heures
Pour venger l’incarcération de son mari, Carla Bruni annonce la sortie d’un nouvel album
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
5 choses à savoir sur Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre