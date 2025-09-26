Louis Sarkozy promet d’apporter des mangues à son père en prison

Questionné à propos de la future incarcération de son père, Louis Sarkozy a promis de lui apporter « des mangues de Colombie ». « J’irai moi-même les chercher à cheval » déclare le fils de l’ancien Président. « Vous savez, là-bas, des mangues de qualité, ça se mérite. J’ai même dû parler un peu espagnol avec un maraîcher moustachu et le payer dans sa monnaie locale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Papa mérite ce qu’il y a de meilleur. Parce que les mangues de Colombie sont tellement incroyables… que c’est à peine croyable ».

Contacté par nos soins, le maraîcher colombien en question soutient pourtant une tout autre version : « Le gringo m’a volé une mangue sur mon stand. Quand je lui ai fait remarquer, il a démenti. Il pensait qu’il avait tous les droits, alors je l’ai menacé avec une badine. Il s’est mis à pleurer, alors je lui ai offert ma mangue, parce qu’il m’avait promis de s’en tatouer une en France, à son retour. Et là encore, il a menti. Décidément, il tient de son père ».

L’administration pénitentiaire a d’ores-et-déjà indiqué que Louis Sarkozy bénéficiera d’un passe-droit pour apporter des mangues à son père : « Conformément à la vie de Louis Sarkozy qui est un immense passe-droit, nous insistons sur le fait qu’il aura également la possibilité de venir quand bon lui semble dans nos établissements pénitentiaires, pour apporter des fruits exotiques à son père, que ce soient des mangues, des ananas ou bien des litchis pourquoi pas ». Reste à savoir maintenant si les enseignes de fruits et légumes apporteront également leur soutien, mais rien n’est moins sûr.