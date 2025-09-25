Politique
Pour ne pas trop s’attacher à Sébastien Lecornu, les Français autorisés à l’appeler “machin”
Une sage décision qui va soulager beaucoup de nos concitoyens.
La valse des Premiers ministres a obligé le gouvernement à prendre une décision historique. Pour la première fois, les Français pourront appeler le chef du gouvernement ‘machin”. “On a beaucoup hésité entre “truc” ou “l’autre”. Mais, en fait, “machin”, ça sonne mieux” témoigne un proche du chef de l’État.
Pour Patrick, carreleur dans le Loiret, c’est une très bonne nouvelle “Je suis émotif et je m’attache vite. Alors à chaque fois de les voir partir, comme ça, après quelques mois, c’est douloureux. En l’appelant “machin”, ça permet de mettre de la distance” nous confie-t-il encore tout chamboulé du départ de François Bayrou.
C’est aussi, un grand soulagement pour les médias qui ne s’y retrouvaient plus et qui, grâce à cette décision, vont pouvoir travailler dans un environnement plus serein “On n’avait pas le temps de suivre. Parfois j’écrivais un article et le lendemain, on avait déjà changé de premier ministre. Et comme ils sont tous interchangeables, les appeler tous “machin”, c’est cohérent” nous avoue un journaliste d’un célèbre quotidien.
