Politique
Les anciens Premiers ministres n’auront plus d’avantages à vie mais seulement pour 150 ans
C’est une des mesures fortes décidée par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu
Afin de renflouer les dettes de l’Etat et d’éviter les dépenses jugées inutiles par bon nombre de citoyens, le nouveau chef du gouvernement Sébastien Lecornu a décidé de frapper très fort en supprimant les avantages à vie pour les anciens Premiers ministres : “Désormais, les avantages des anciens premiers ministres seront drastiquement réduits. Ils ne dureront plus que 150 ans maximum, évidemment transposables à leur descendance en cas de décès pendant cette période. Il est grand temps pour les hommes politiques de ne plus être totalement déconnectés des pouilleu… des Français !” nous déclare l’ancien ministre des armées
Pour que la mesure soit encore plus efficace et impactante, il n’y a pas que la durée des avantages des anciens Premiers ministres qui va être réduite, mais aussi la liste de ces avantages : “Pour faire des économies, et pour montrer les efforts considérables que nous sommes prêts à faire pour redresser la barre, nous allons n’attribuer que 6 chauffeurs aux anciens Premiers ministres, contre 8 actuellement. Leur pension sera réduite de 0,11%, sauf en cas d’inflation positive évidemment, où les pensions seront indexées bien sûr. Et la piscine de leur logement de fonction sera chauffée à 27 degrés au lieu de 29.”.
D’autres coupes franches dans les frais des politiques
Le nouveau chef du gouvernement semble avoir vraiment les pieds sur terre, et ce ne sont pas que les anciens Premiers ministres qui vont devoir faire des sacrifices. Les personnalités politiques en poste vont également contribuer au remboursement de la dette, via une nouvelle liste de mesures : “La cantine de l’Assemblée Nationale ne proposera plus que 8 choix de desserts au lieu de 10, les voitures de fonction des ministres auront des jantes de maximum 23 pouces, et les soirées dans les clubs échangistes ou dans les boites à striptease ne seront plus remboursées qu’à hauteur de 80%.”.
