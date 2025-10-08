Face à des clients coincés entre l’inflation et la dette publique, les commerçants ont dû trouver de nouvelles solutions pour séduire des Français, de moins en moins enclins à dépenser : “On a pensé à ce nouveau système de vente qui nous vient directement des US. Là-bas, ils font ça depuis des années, ils ont toujours une longueur d’avance sur nous, surtout quand il s’agit de faire consommer des pauvres” nous déclare Philippe, dirigeant d’un Chauss’Tout des Hauts-de-France.

Une nouvelle mesure plutôt bien reçue de la part des clients qui y voient de nombreux avantages : “Parfois, on use une chaussure plus que l’autre, surtout quand on a une hanche mal soignée comme moi. C’est alors plus logique et économique de racheter qu’une seule chaussure !” déclare Roger de Nangis. C’est le cas aussi pour Véronique, mère de famille à Surgères : “Graĉe à la prime de rentrée, j’ai pu acheter les affaires scolaires des enfants, mais pour les nouvelles chaussures, il ne me restait plus assez. Grâce à ça, je peux leur acheter une première chaussure maintenant, et puis leur offrir la seconde pour Noël, si j’arrive à économiser!”.

Des mesures pour faciliter la vie des Français

La vente des chaussures à l’unité n’est qu’une des nouvelles façons de permettre aux plus démunis de dépenser leur argent autrement. Ainsi, les supermarchés vont de leur côté proposer la vente de confiture à la cuillère. Concernant les voitures, les modèles de base seront à des prix bien plus accessibles, mais les portières, les roues, le volant, le liquide de frein, ou encore les sièges seront en option. Et enfin, pour ceux qui ont des dépenses urgentes, l’État proposera des prêts, sans dossier préalable nécessaire, allant jusqu’à 1000€ à un taux d’intérêt de 45%.