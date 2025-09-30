Quelques mois après le changement de nom de Pôle Emploi en France Travail, afin de coller davantage avec les objectifs de l’institution, le gouvernement va utiliser la même recette en transformant la CPAM en France Survie : “Nous avons décidé de ne rembourser que les frais médicaux véritablement urgents. Avec un budget restreint, nous ne nous occuperons plus des problèmes qui relèvent de l’inconfort ou de la maladie, mais uniquement de ce qui sera considéré comme absolument vital, d’où le changement de nom” nous confiait le ministre de la santé.

Concrètement, voici ce que cela changera pour les bénéficiaires : Les consultations chez le médecin ne seront remboursées que s’il y a eu un saignement avec une perte d’au moins 20 centilitres de sang, ou au minimum 3 malaises avec perte de connaissance dans les 24 dernières heures. Par ailleurs, les médecines alternatives ne seront pas remboursées, et la catégorie va s’élargir. Dans les pratiquants de médecines alternatives, on comptera désormais les kinésithérapeutes, les podologues, les ORL ainsi que tous les métiers commençant par “psy”. Les sénateurs ont malgré tout insisté pour que, à partir de 75 ans, tous les soins soient intégralement remboursés.

D’autres dépenses budgétaires en ligne de mire

Si des baisses de budget auront lieu dans le secteur de la santé, ce ne sera pas le seul domaine impacté, et d’autres changeront donc aussi de nom. Ainsi, la délégation en charge de l’entretien des routes va être renommée France Nids-de-Poules, le service chargé de la récupération et du tri des ordures ménagères va s’appeler France Décharge, et la nouvelle délégation en charge du remboursement des cantines scolaires s’appellera France Famine.