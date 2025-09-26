Lors des achats par carte bleue, il sera possible d’arrondir pour faire un don à l’Urssaf

C’est une des premières mesures annoncées par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu dans sa lutte contre la dette publique. “Afin de renflouer les comptes, nous comptons sur les Français et leurs générosités. Donner aux associations, c’est bien, mais donner à l’État, c’est mieux ! Qui verse les aides aux entreprises ? Ça n’est pas la Croix Rouge ou Amnesty International hein, c’est bibi ! C’est l’État” a déclaré fièrement le nouveau premier ministre.

Plutôt que des mesures difficiles à supporter comme la suppression de deux jours fériés, ou un Premier ministre avec des oreilles immenses, Sébastien Lecornu préfère utiliser les méthodes des associations pour collecter de l’argent.“En plus de l’arrondi, des bénévoles passeront avec une tirelire au feu rouge pour récolter quelques pièces pour l’État contre un autocollant avec mon visage souriant.” Par contre, contrairement aux associations, les dons faits à l’État ne seront pas déductibles des impôts, “sauf si vous êtes PDG d’une grande entreprise, là on peut toujours s’arranger” a tenu à préciser le nouveau Premier ministre.

De nouvelles pistes pour engranger de l’argent rapidement

En plus de cette technique empruntée aux associations, le gouvernement veut continuer à faire rentrer de l’argent plutôt que de freiner les dépenses. Dans ce but, des timbres à l’effigie de Sébastien Lecornu seront vendus dans les bureaux de poste, un film “Lecornu VS les gauchistes” sortira sur Netflix en mars, et un calendrier coquin “Le corps nu de Lecornu” sera mis en vente à 25 euros dès le mois de décembre.