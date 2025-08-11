Selon une enquête, les aspirateurs à salive des dentistes seraient reliés aux usines Contrex

C’est un scandale sans précédent qui a ébranlé cette semaine le milieu de l’eau en bouteille. D’après une enquête menée par Mediapart, le contenu des bouteilles de Contrex vendues en grande surface aurait été remplacé par de la salive usagée et ce, depuis 1987. “J’étais chez mon dentiste pour me faire poser un bridge, quand soudain mon attention s’est portée sur le petit tuyau qui aspirait toute ma bave Dieu sait où” raconte le journaliste Edwy Plenel à l’origine de l’enquête. “Quand j’ai vu la quantité de salive avalée par cette machine, j’ai tout de suite trouvé ça louche… et à raison !” poursuit-il, avant de nous demander de le suivre dans une petite salle annexe comportant un gigantesque tableau de liège comportant des centaines de photos de Contrex, mais également d’Hépar, de St-Yorre ou encore de Rozana.

Au total, ce sont près de 600 millions de litres de salive qui seraient acheminés chaque année vers les usines Contrex via un habile système de canaux souterrains. Interrogé à ce sujet dans l’émission Les Grandes Gueules sur RMC, Laurent Freixe, PDG de Nestlé Waters, a souhaité réagir à la polémique qu’il estime scandaleuse. “C’est absolument n’importe quoi ! Si la Contrex était réellement de la vieille salive sale, aurait-elle vraiment ce goût délicieux ?” s’est-il exclamé tout sourire avant de vider avec entrain un gobelet de Contrex cul sec, puis de vomir violemment sur ses chaussures.

Une révélation qui risque d’entacher durablement la réputation de Contrex déjà peu florissante et qui arrive juste après un autre scandale sanitaire, lui aussi révélé par Mediapart en juillet dernier : la récupération clandestine des peaux mortes chez les podologues afin de confectionner les galettes de riz Bjorg.