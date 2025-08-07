Connect with us

Société

Il like ses storys de paysage dans l’espoir de coucher avec elle

Anthony Lefebvre n’a pas son pareil pour se démarquer de ses semblables. Plutôt que de commenter les photos de son “ crush” Capucine avec des émojis comme la plupart de ses prétendants, celui-ci a décidé de ne strictement liker que ses storys de paysage pour lui signifier son intérêt.

Publié le

 mar 


Les hommes n’ont aucune finesse” nous explique Anthony en faisant défiler le profil de Capucine. “Ils réagissent à la moindre photo d’elle en maillot de bain en écrivant “canon la miss” ou “je vois qu’il fait chaud à Bali ! Mais combien pensent à aimer ses photos d’excursion, de randonnées et de balades en forêts ?” ajoute-t-il en likant une photo de champignons. 

Toujours dans la même logique, Anthony n’hésite pas à envoyer des DMs pour engager la conversation avec l’objet de ses désirs. “Quand elle partage une vidéo de cascade, j’envoie “Canon ! c’est où ?!” et si elle publie une photo d’un banc sous la neige, j’écris simplement “magnifique !” développe-t-il en nous montrant que les messages avaient bien été vus par Capucine. 

En véritable fonceur, Anthony compte désormais passer à la vitesse supérieure avec une nouvelle stratégie : sous-louer tous les appartements des amis de Capucine dont elle relaie les annonces en story pour avoir l’occasion de dialoguer avec elle. 

