Il like ses storys de paysage dans l’espoir de coucher avec elle

“Les hommes n’ont aucune finesse” nous explique Anthony en faisant défiler le profil de Capucine. “Ils réagissent à la moindre photo d’elle en maillot de bain en écrivant “canon la miss” ou “je vois qu’il fait chaud à Bali ! Mais combien pensent à aimer ses photos d’excursion, de randonnées et de balades en forêts ?” ajoute-t-il en likant une photo de champignons.

Toujours dans la même logique, Anthony n’hésite pas à envoyer des DMs pour engager la conversation avec l’objet de ses désirs. “Quand elle partage une vidéo de cascade, j’envoie “Canon ! c’est où ?!” et si elle publie une photo d’un banc sous la neige, j’écris simplement “magnifique !” développe-t-il en nous montrant que les messages avaient bien été vus par Capucine.

En véritable fonceur, Anthony compte désormais passer à la vitesse supérieure avec une nouvelle stratégie : sous-louer tous les appartements des amis de Capucine dont elle relaie les annonces en story pour avoir l’occasion de dialoguer avec elle.