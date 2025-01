Sur quelle plateforme insulter des inconnus après avoir quitté X ?

1 – Linkedin

Entre la morning routine d’un obscur coach en développement personnel qui préfère courir 17 km à 6 h du matin en janvier plutôt que manger des tartines en slip, et les coups de gueule de Carole qui trouve que la Gen Z ne veut plus travailler (un candidat a encore refusé son offre de stage pour être développeur / graphiste / community manager senior), faut-il encore expliquer pourquoi Linkedin est la plateforme idéale pour insulter des inconnus ?

2 – Bluesky

Petite sœur de Twitter devenue indépendante en 2021, cette plateforme a déjà séduit des célébrités prestigieuses comme Stephen King, Guillermo del Toro, Lizzo ou encore Thierry Breton. De quoi faire frétiller les cyber harceleurs du monde entier.

3 – Threads

Lancé en 2023, le média social est le dernier-né de la société américaine Meta. Étroitement lié à Instagram, il vous permettra de lire deux fois les mêmes posts publiés par les mêmes utilisateurs, depuis le même compte, mais sur des plateformes différentes. De quoi éveiller instantanément votre envie d’insulter des gens. Seule contrainte : le réseau ne compte que 14 utilisateurs actifs.

4 – Facebook

Trois milliards d’utilisateurs actifs. 80% d’utilisateurs de plus de 30 ans. Des posts qui alternent entre le petit dernier qui fait enfin caca dans son pot (photo à l’appui) et des gifs animés avec des oursons scintillants pour vous souhaiter un beau mercredi. Est-ce la vraie vie, ou est-ce juste un fantasme, comme dirait Freddie Mercury ? On vous laisse juger.