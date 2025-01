Un faux Clovis Cornillac réussit à escroquer 7 euros à une femme sur internet

« J’y ai cru… Tout avait l’air tellement vrai » confie avec un peu d’amertume Marie-Claude. « Ça a commencé avec un message sur Facebook. C’était Clovis Cornillac qui me demandait si j’avais vu ses films « Si on chantait » ou « Monsieur le Maire ». Evidemment je ne les avais pas vus. Alors, il a commencé à me draguer, me dire que j’étais belle, qu’il était amoureux de moi… Et moi comme une idiote, j’ai pensé que c’était le vrai ».

Le piège se referme

L’escroc, ou « brouteur », commence alors à devenir de plus en plus pressant, il envoie jusqu’à 200 messages par jour à Marie-Claude. « J’ai commencé à me dire que j’avais un lien particulier avec Clovis… Je commençais à tomber amoureuse. Et puis il m’a demandé de l’argent. 10 000 euros, 20 000 euros, pour qu’il réalise un film. J’étais prête à lui donner, jusqu’à ce qu’il me dise que c’était pour faire la suite du film « Scorpion ». Là j’ai dit stop. Je lui ai dit que le maximum que je puisse lui donner, c’était 7 euros. Il a accepté. Avec le recul, je me dis que la situation aurait vraiment pu dégénérer si l’escroc avait pris l’identité d’un bon acteur. Dans mon malheur, j’ai eu un peu de chance ».

Aujourd’hui Marie-Claude se reconstruit et participe à des actions de prévention sur les arnaques à l’amour. Clovis Cornillac, lui, n’a pas souhaité réagir à cette affaire, mais a précisé qu’il serait preneur des 7 euros, « si jamais Marie-Claude pouvait le dépanner ».

Photo

Dominique Charriau / Contributeur