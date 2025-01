Pour compenser leur coût écologique, les logiciels d’IA généreront automatiquement une image d’arbres

Si l’intelligence artificielle promet des progrès énormes sur la santé, son développement demande également beaucoup de ressources, ce qui a un impact direct sur l’environnement. Mais les créateurs des logiciels d’intelligence artificielle promettent des efforts pour le réduire : “Tout d’abord, pour refroidir les serveurs, nous utilisons déjà moins d’eau qu’auparavant. À la place, nous avons embauché tous les développeurs qui avaient perdu leur emploi car l’IA les a remplacés, afin de souffler sur les serveurs pour les rafraîchir”.

Toujours dans le but de compenser l’impact écologique de l’IA, les créateurs des logiciels ont d’autres idées : “Tous les graphistes, musiciens et autres comptables dont les emplois vont être remplacés par des IA, seront sollicités pour venir pédaler sur des vélos d’appartement raccordés à des câbles électriques, afin de nous fournir une énergie durable. En plus, ça permettra à ces personnes de retrouver un rôle dans la société. Et pour montrer notre volonté de créer un monde meilleur, à chaque fois qu’une image sera générée par notre IA, nous générerons une image d’arbres, ou même de forêt s’il le faut !”.

Et si l’IA permettait de ralentir le réchauffement climatique ?

Ces méthodes pour amortir le coût environnemental de l’IA semblent prometteuses, mais les créateurs des logiciels ne comptent pas s’arrêter là : “Nous sommes parfaitement au fait des problématiques de réchauffement climatique, c’est pourquoi nous avons déjà prévu de générer plus de 10 000 000 d’images de glacier par jour afin de rafraîchir nos utilisateurs, et donc la planète. Et puis l’avantage, c’est que ça permettra à nos enfants de voir à quoi ça ressemble, car d’ici là, il n’en existera plus aucun en vrai !”.

Photo pexels