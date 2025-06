Canicule – 90% des savants fous regrettent d’avoir installé leur base secrète sous un volcan

Selon une étude menée à grande échelle par le Technopole d’Analyse et de Recherche des Études Statistiques, à la question « Regrettez-vous d’avoir élu domicile à l’intérieur d’un volcan ? », 51% des savants fous répondent « Oui », 39% répondent « Évidemment ! » et 10% restants ne se prononcent pas pour cause de combustion dans leur Fauteuil Egg. Parmi les arguments évoqués, la température arrive évidemment en première position, suivie de l’absence de fenêtres, du manque d’oxygène et de la difficulté à se faire livrer une pizza sur Uber Eats quand on a élu domicile 800 mètres dans le Vésuve.

“Je ne comprends pas cette hype autour des volcans” nous confie Hervé Bayard, constructeur de repaires maléfiques depuis 1992. “Chez Nekronix Systems, nous proposons depuis des années des stations sous-marines du mal, des criques du mal, des Hôtels 5 étoiles avec vue sur la mer du mal et même des yachts du mal mais non, tous les ans on me fait quand même creuser un volcan pour y construire une base.” poursuit-il en levant les yeux au ciel, avant d’ajouter : “Au delà de la difficulté de réussir à descendre des bassins remplis de requins et des lasers de 500 kilos à l’intérieur d’une chambre magmatique, le plus dur ça reste quand même de réussir à trouver une île qui ait une forme de crâne vue du ciel”.

Une prise de conscience néanmoins positive puisque avec des températures pouvant atteindre les 350 degrés, nombreux sont aujourd’hui les savant-fous à délaisser petit à petit leur repaire pour s’orienter vers des QG plus frais et ventilés comme des bases arctiques, des congélateurs Picard ou la boîte mail professionnelle de Richard Anconina.