Société
3 astuces pour savoir s’il fait chaud sans consulter les réseaux sociaux
Comment savoir si la canicule sévit toujours sans faire défiler les photos Instagram de vos amis qui pèlent à la plage ? Nos experts vous répondent.
Téléphoner à une vieille personne
Votre grand-mère, une vielle tante, une ancienne voisine : l’essentiel est de choisir une personne qui met des napperons sur sa télé et considère l’eau de Cologne comme du parfum. Si entre deux potins sur la fille de Chantal (vous ne savez pas qui est Chantal) elle se plaint que “le temps est tout détraqué” et “sur Antenne 2 ils ont dit que ça durerait encore une semaine”, aucun doute : il fait chaud.
Évaluer votre odeur corporelle
Sentez-vous : si votre corps exhale une douce fragrance évoquant le cumin et le métro aux heures de pointe alors que votre seule activité physique se résume à ramper entre votre lit et la machine à café, c’est que vous suez comme un phoque. La solution : brûlez vos vêtements lors d’un rite sacrificiel dédié aux Dieux de la pluie, ou lavez-vous.
Écouter les déclarations du gouvernement
Nos responsables politiques n’hésitent pas à prendre la parole en cas de canicule pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Si François Bayrou vous conseille de mettre des sachets de glace dans votre ventilateur et qu’un numéro vert vous rappelle de boire de l’eau, c’est qu’il fait chaud mais que le gouvernement contrôle la situation.
