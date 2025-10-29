Avec le temps, il peut arriver que votre youtubeur fitness préféré perde un peu d’air : un phénomène tout à fait normal qui peut être dû à son âge, mais aussi à une crevaison au niveau d’un biceps. Avant de le regonfler, les garagistes conseillent de vérifier que Tibo InShape est bien étanche, et qu’aucune fuite n’est à déplorer au niveau de sa valve, que vous trouverez très facilement.

Après avoir gonflé votre influenceur muscu, vérifiez que la pression est correcte en effectuant quelques tests simples. Un Tibo InShape correctement gonflé publie des vidéos en marcel taille 12 ans sur sa chaîne Youtube, en expliquant que la santé mentale est une question de volonté. Surgonflé, il commence à soutenir le Rassemblement National ; à l’inverse, quand il est insuffisamment gonflé, il écrit des livres”, nous explique un garagiste.

Pour être sûr que la pression est optimale, rendez-vous dans la station-service la plus proche et veillez à bien respecter les consignes de gonflage : Tibo InShape doit rester souple et ferme, sans être trop tendu. En cas de surgonflage, le risque d’éclatement est réel, poursuit notre garagiste qui ne compte plus les youtubeurs fitness lisses et surgonflés qui éclatent tous les jours.

En prévision de l’hiver, les spécialistes rappellent également que Tibo InShape doit être équipé de chaînes pour circuler en montagne.

Crédits : Youtube/Tibo Inshape.