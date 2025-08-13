Politique
La personne qui a visionné l’intégralité de la vidéo Youtube de François Bayrou était François Bayrou
« FB Direct » : c’est le nom de la chaîne YouTube que vient de lancer François Bayrou, dans le but de construire « une relation et un échange avec les Français ».
Il était 16h34 à Matignon lorsque Boris Crasset, community manager du gouvernement, découvre stupéfait qu’un Français a regardé l’épisode 1 de FB Direct en intégralité. « Je n’y croyais plus… Depuis la mise en ligne de l’épisode, les gens décrochent au bout de 7 secondes en moyenne, c’est-à-dire juste après le petit générique de début », explique-t-il.
Surpris, Boris décide de procéder à quelques vérifications avant d’aller prévenir François Bayrou de la bonne nouvelle. « Je me suis demandé qui pouvait bien s’infliger ça en plein mois d’août, au lieu de boire et de faire bronzette à la plage… » Très vite, ses doutes se confirment : l’adresse IP utilisée pour regarder les 8 minutes 33 correspond à l’ordinateur portable du Premier ministre.
François Bayrou est finalement surpris par Boris dans la buanderie de Matignon, son ordinateur sur les genoux. « Il était assoupi devant l’épisode 2 de sa chaîne Youtube, si même lui ne tient pas, je pense que personne ne peut tenir ».
