Politique
Gérald Darmanin annule une visite en prison après avoir appris que les détenus pouvaient voir la lumière du jour
Le garde des Sceaux a annulé brutalement une visite planifiée dans une prison après avoir eu connaissance qu’un ou plusieurs prisonniers pouvaient encore voir la lumière du jour depuis leur cellule.
“C’est scandaleux et c’est un crachat au visage des Français” a affirmé Gérald Darmanin. “Ces prisonniers qui profitent de voir la lumière du jour, et pourquoi pas apercevoir le ciel bleu d’été ou la douce lumière rose orangée du soleil couchant tant qu’on y est ?” a-t-il ajouté. Le ministre a annoncé ensuite qu’il était totalement révulsé et qu’il ne reviendrait dans cette prison que lorsqu’aucune activité ludique comme s’amuser à reconnaître des formes dans des nuages aura été annulée.
