Budget – Le ministère de l’éducation nationale va supprimer 100 000 élèves à la rentrée

Si la suppression de 2 jours fériés par le premier ministre a fait grand bruit, une autre annonce de François Bayrou fait vivement réagir : “Conjointement avec madame la ministre de l’éducation, nous avons décidé, dès la rentrée 2025, de supprimer 100 000 élèves. Il faut savoir qu’en moyenne un élève coûte 8000 euros, ça nous ferait donc 800 millions d’euros d’économies. Il y a actuellement beaucoup trop d’élèves en France, plus que chez beaucoup de nos voisins européens. Et si on doit être honnête, il y en a beaucoup qui ne servent à rien”.

Alors comment s’y prendre pour appliquer cette mesure ? Des premières pistes ont été évoquées par Elisabeth Borne, ministre de l’éducation : “On va commencer par un tri plus sévère dès le CP, avec une sélection des élèves sur dossier, accompagnée d’un entretien préalable. Parallèlement, on ne va pas remplacer un tiers des élèves qui quittent le CM2. Comme je l’ai déjà dit, les élèves doivent choisir leur métier dès la primaire. Ceux qui seront déscolarisés pourront donc s’orienter vers le monde du travail”.

D’autres pistes d’économies dans l’éducation nationale

Étant donné que cette mesure ne sera pas suffisante pour atteindre les 40 milliards d’économies espérées par le gouvernement, d’autres actions sont déjà annoncées : “Les cours d’EPS seront remplacés par des cours de ménage, pour économiser sur les infrastructures sportives et les frais de nettoyage de l’établissement. En outre, il n’y aura plus d’entrées ni de pain à la cantine, tout en conservant le tarif actuel pour chaque repas. Et enfin, un lycée sur 2 passera en full télétravail, afin de faire des économies de loyers immobiliers”.