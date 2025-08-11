Politique
Budget 2025 – Catherine Vautrin autorisée à prélever des organes sur les chômeurs pendant leur sommeil
Le gouvernement n’est pas à court d’idées pour réduire le déficit public d’ici la fin de l’année. Dernière en date : le trafic d’organes de chômeurs qui pourrait rapporter 10 milliards d’euros à l’État.
Pour réaliser ces économies, le gouvernement mise sur la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, qui a reçu le feu vert du Premier ministre pour pouvoir pénétrer, dès la rentrée 2025, au domicile des demandeurs d’emploi pendant leur sommeil.
La ministre, qui est actuellement en stage à l’hôpital Cochin pour recevoir une formation en chirurgie pour pouvoir prélever « jusqu’à deux organes par chômeur qui aura refusé une offre d’emploi dans les trente derniers jours ». Pour le gouvernement, les organes de chômeurs sont une manne financière que la France ne peut plus ignorer. « Certes, un rein de chômeur longue durée est souvent de piètre qualité, mais il se négocie jusqu’à 5000 euros au marché noir » explique Jérôme Marchand-Arvier, chef de cabinet de la ministre dans une interview donnée au journal Le Point.
Afin de faciliter la récolte, le gouvernement invite les chômeurs qui le souhaitent à se prélever eux-mêmes un organe, à le déposer dans une glacière ou un sac isotherme permettant de prolonger sa conservation et à placer la glacière devant leur domicile. « Tout le monde doit participer à l’effort national. Et cela évitera les mauvaises surprises, Catherine peut parfois avoir la main un peu lourde » précise le chef de cabinet avant d’exhiber un morceau de son foie pour montrer l’exemple.
