PSG /Mbappé – Le Qatar condamné à verser de l’argent à un homme influent de manière légale

“Ça fait tout bizarre de faire ça de manière légale” reconnaît l’émir du Qatar à notre micro. “D’habitude, le dispositif est rodé, on a nos porteurs de valises, nos enveloppes, l’adresse de Gianni Infantino, de Nicolas Sarkozy… Là, il y a un juge, un huissier, un banquier… Que de procédures quand c’est légal… Boring !”

Le journaliste indépendant Romain Molina dévoile qu’une clause oblige le club parisien à prêter, un match sur deux, l’intégralité de son effectif au Stade Malherbe de Caen, club dont Kylian Mbappé est actionnaire majoritaire.

Si au PSG, la direction a annoncé que, ce mois-ci, les joueurs seront payés avec une orange et quelques bonbons, à Madrid, on se réjouit de cette annonce, y compris dans le vestiaire, où Eduardo Camavinga écrit sur X : “61 millions ? J’espère tomber sur Kylian au Secret Santa !”

Crédits : Jean Catuffe via GettyImages.