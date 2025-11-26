Nicolas Sarkozy se fait greffer une troisième jambe pour accueillir tous ses bracelets électroniques

Après avoir accueilli sa deuxième condamnation pénale définitive, Nicolas Sarkozy a dû se rendre à l’évidence : il n’a actuellement pas suffisamment de chevilles pour accueillir tous les bracelets électroniques que la justice le condamne à porter. “La solution de la greffe a été envisagée dès sa condamnation pour association de malfaiteurs, en septembre dernier. On savait très bien que deux chevilles, c’était trop peu pour un politicien de son rang” explique le chirurgien en charge de l’opération.

La troisième jambe de Nicolas Sarkozy sera greffée directement sur son bassin, à l’arrière de son corps pour des raisons esthétiques. “Nous avons de la chance car le patient a ingéré des quantités impressionnantes de calcium pendant son récent séjour en prison, facilitant la greffe osseuse et la consolidation post-opératoire. On ne verra même pas qu’il s’agit d’une greffe”, annonce le chirurgien avec fierté.

Émus par cette opération, des dizaines de sympathisants de l’ancien président se sont déjà manifestés pour lui envoyer des souliers neufs afin de chausser son nouveau pied, comme Muriel, qui le soutient depuis toujours. “Je ne connaissais pas sa pointure alors j’ai pris des tongs, ça va à tout le monde. J’ai ajouté des petites talonnettes, j’espère qu’elles seront à son goût”.

En cas de succès de l’opération chrirugicale, Nicolas Sarkozy n’exclut pas de se faire greffer un troisième bras afin d’écrire ses mémoires encore plus vite.