Pour augmenter sa réserve, le gouvernement lance le service militaire junior

« Face aux lubies expansionnistes et guerrières de la Russie, la France doit impérativement agrandir sa réserve de combattants qualifiés » a déclaré ce matin la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin. « Voilà pourquoi, nous lançons dès aujourd’hui le Service militaire junior à destination des 2-7 ans. » poursuit-elle en dévoilant une affiche mettant en scène un enfant de 4 ans, armes à la main, surplombé du slogan « On a vous a donné la vie. Il est temps de faire de même. ». Interrogée sur le but de cette démarche, Catherine Vautrin réagit promptement. « Les enfants sont agiles, furtifs, ils peuvent se déplacer des heures en courant sans se fatiguer, et leurs cris peuvent atteindre 235 db. Ce sont les recrues idéales pour protéger nos enfants des conflits qui s’en viennent. ».

Prenant la forme d’un stage de 18 mois, le service militaire junior permettra à chaque enfant de 2 à 7 ans de se former à différents modules tels que : maniement des armes (couteaux balistiques Peppa Pig, Famas Miraculous et chars d’assaut Petit Potam), parcours du combattant à 4 et 2 pattes, maquillage caméléon et reine des neiges ou encore torture (pichenette, brulure indienne et vol de nez). Un enseignement stratégique qui devrait permettre à chaque petite tête blonde de canaliser intelligemment son énergie en les transformant en véritables “machines à tuer” d’ici 2028.

Une mesure atypique qui fait pourtant l’unanimité auprès de la population à l’image de Tania, mère de famille de 39 ans. “C’est sûr que ça va faire bizarre de ne plus voir mon petit Corentin pendant 18 mois mais bon, c’est rassurant de savoir qu’il ne passera plus ses journée à tuer des gens dans ses jeux vidéos et passera plutôt ses journées à tuer des gens dans la vraie vie et surtout en plein air” raconte-t-elle les yeux brillants, avant de partir lui préparer deux tartines de confiture.