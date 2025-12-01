Les sénateurs LR proposent d’interdire l’huile d’olive et le couscous aux moins de 16 ans

La semoule, terreau fertile de l’entrisme islamiste ? C’est en tout cas ce que suggère un rapport de 107 pages remis par des sénateurs du groupe LR. Pour y remédier, les élus proposent toute une panoplie de mesures favorisant une alimentation laïque et républicaine pour les mineurs de moins de 16 ans. Le projet, sobrement baptisé “Cohésion nationale et merguez”, prévoit que tout mineur surpris avec de la harissa ou une saucisse pimentée soit fiché S.

Soupçonnés de participer à la montée du terrorisme, les tajines sont également pointés du doigt par les sénateurs. “Nous préconisons désormais de remplacer le traditionnel plat en terre cuite par une cocotte en fonte ou un moule à gaufres, et de mettre des pommes de terre et des lardons à la place du poulet et des olives”, commente le sénateur à l’initiative du rapport.

Accusé d’islamophobie par les élus socialistes, l’élu membre des Républicains a tenu à dissiper tout malentendu. “Je ne suis absolument pas raciste, d’ailleurs je reviens tout juste d’une semaine formidable à Marrakech”, a-t-il précisé aux journalistes, avant de rappeler que son chauffeur était Tunisien et que son plat préféré était le couscous.

La publication du rapport a provoqué un large tollé au sein de l’opposition, en particulier chez les sénateurs RN qui dénoncent “un plagiat abject de la part des Républicains”.