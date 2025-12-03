La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France

C’est une sanction lourde qui vient d’être annoncée par le ministre de la justice Gérald Darmanin suite à l’agression de Jordan Bardella samedi 29 novembre. “Dieu sait que je ne partage pas toutes les idées de Monsieur Bardella mais lorsqu’un élu se fait fracasser un œuf de poule sur la tête, c’est toute la République qui est attaquée” alerte-t-il, encore sous le choc, en direct de l’Assemblée. “Aussi, j’annonce qu’à titre d’exemple, Chipie, la poule frisée qui a enfanté l’agresseur, sera expulsée de France manu militari et sera placée de force dans un avion pour rejoindre les Philippines.” conclut-il sous les applaudissements nourris des députés LR et RN.

Selon des sources internes, une équipe de 38 CRS devrait être mobilisée pour interpeller la jeune gallinacée dès 6h du matin dans son poulailler du Clos des Gousses, une ferme associative située à 50 km de Marcilhac-sur-Célé (46). Bien que le déroulé de l’intervention reste encore confidentiel, la jeune poularde devrait être automatiquement fichée S avant d’être escortée en véhicule blindé jusqu’à l’aéroport du Bourget où elle sera jetée dans un charter en partance pour Manille. Une opération délicate qui va nécessiter des précautions supplémentaires puisque chaque agent déployé sera équipé exceptionnellement d’un casque en Kevlar afin d’éviter de perdre la vie en cas d’attaque d’œufs dits “radicalisés”.

Une opération de grande ampleur pas unique puisqu’en 2012, ce ne sont pas moins de 80 hectares de blé tendre qui avaient été expulsés de France par avions suite à l’enfarinage de François Hollande.