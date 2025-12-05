Connect with us

Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy

D’après un sondage de l’Institut opinion no-way, 9 Français sur 10 affirment ressentir davantage de sympathie pour un feu rouge que pour Louis Sarkozy.

Interrogés sur les raisons de ce choix, les sondés évoquent la “fiabilité du feu rouge”, sa capacité à “s’imposer sans donner son avis”, ainsi que son “silence apprécié”.- Un participant précise : “Le feu rouge, au moins, je sais ce qu’il veut. Louis Sarkozy, je ne suis jamais sûr.”

Plus surprenant encore, 58 % des personnes interrogées déclarent qu’elles seraient prêtes à engager une conversation avec un feu rouge, contre seulement 6 % avec Louis Sarkozy. “Le feu rouge écoute, il ne juge pas, il ne parle pas de mangues”, témoigne une automobiliste. Face à ces résultats, la Sécurité routière se dit “ravie de constater un attachement si profond des Français à la signalisation lumineuse”

De son côté Louis Sarkozy envisagerait de se mettre à clignoter lors de ses apparitions publiques afin de rattraper son retard. Affaire à suivre

