Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy

Interrogés sur les raisons de ce choix, les sondés évoquent la “fiabilité du feu rouge”, sa capacité à “s’imposer sans donner son avis”, ainsi que son “silence apprécié”.- Un participant précise : “Le feu rouge, au moins, je sais ce qu’il veut. Louis Sarkozy, je ne suis jamais sûr.”

Plus surprenant encore, 58 % des personnes interrogées déclarent qu’elles seraient prêtes à engager une conversation avec un feu rouge, contre seulement 6 % avec Louis Sarkozy. “Le feu rouge écoute, il ne juge pas, il ne parle pas de mangues”, témoigne une automobiliste. Face à ces résultats, la Sécurité routière se dit “ravie de constater un attachement si profond des Français à la signalisation lumineuse”

De son côté Louis Sarkozy envisagerait de se mettre à clignoter lors de ses apparitions publiques afin de rattraper son retard. Affaire à suivre

Photo Getty Images