Politique
Sébastien Lecornu vise 36,50 euros d’économies en 2026
Dans le cadre de la mission « État efficace », le Premier ministre Sébastien Lecornu espère 36,50 euros d’économies sur la communication en centralisant notamment les coûts des structures régionales.
Aux grands maux les grands remèdes. Pour réaliser des économies, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a décidé de prendre des mesures radicales. Il entend par exemple « réformer structurellement » la communication de l’État, visant en 2026 une réduction de 36,50 euros par rapport au milliard dépensé en 2024, soit 999 963,50 euros, a appris l’AFP auprès de Matignon. Si une « réduction du recours aux prestations externalisées » avait dans un premier temps été envisagée, elle est désormais repoussée à 2035 car, pour le Premier ministre, les cabinets de conseil, notamment Mc Kinsey « ont prouvé leurs compétences et leur expertise indispensable pour le redressement de la France». À noter enfin que cet effort drastique est appelé à se poursuivre l’année suivante puisque les ministères devront réduire leurs dépenses de communication de 0,01 % par rapport à l’exercice précédent.
Des réactions contrastées
Ces annonces n’ont pas manqué de faire réagir la classe politique. Pour Laurent Wauquiez, ces mesures sont « complètement disproportionnées. On voit bien que le gouvernement cherche à donner des garanties au PS. La France est-elle appelée à devenir un pays communiste ? » Même son de cloche du côté d’Éric Zemmour qui dénonce une attitude « grotesque » du gouvernement qui oublie « les vrais problèmes des Français comme, au hasard, l’immigration et l’insécurité. » Jean-Luc Mélenchon, en revanche, voit dans ces annonces « des mesurettes tout juste bonnes à amuser les journaleux en attendant la vraie révolution insoumise et citoyenne en 2027. »
Quoi qu’il en soit, Sébastien Lecornu ne compte pas en rester là et a déjà annoncé qu’il n’hésitera pas, pour poursuivre ce cercle vertueux et réduire les dépenses, à « faire appel à Bruno Le Maire ».
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Nicolas Sarkozy se fait greffer une troisième jambe pour accueillir tous ses bracelets électroniques
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Le livre de Nicolas Sarkozy sera offert pour l’achat de six yaourts
-
PolitiqueIl y a 2 jours
La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Le gouvernement demande aux familles de désigner l’enfant qu’ils acceptent de perdre à la guerre
-
TransportsIl y a 3 jours
La RATP sort son calendrier de l’Avent contenant un problème technique par jour
-
CultureIl y a 2 semaines
Mort de Jimmy Cliff – La Jamaïque décrète un trois feuilles national
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Les sénateurs LR proposent d’interdire l’huile d’olive et le couscous aux moins de 16 ans
-
Monde LibreIl y a 4 jours
Kim Jong-Un remporte pour la 10ème fois “North Korea’s Got Talent”