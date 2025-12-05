Sébastien Lecornu vise 36,50 euros d’économies en 2026

Aux grands maux les grands remèdes. Pour réaliser des économies, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a décidé de prendre des mesures radicales. Il entend par exemple « réformer structurellement » la communication de l’État, visant en 2026 une réduction de 36,50 euros par rapport au milliard dépensé en 2024, soit 999 963,50 euros, a appris l’AFP auprès de Matignon. Si une « réduction du recours aux prestations externalisées » avait dans un premier temps été envisagée, elle est désormais repoussée à 2035 car, pour le Premier ministre, les cabinets de conseil, notamment Mc Kinsey « ont prouvé leurs compétences et leur expertise indispensable pour le redressement de la France». À noter enfin que cet effort drastique est appelé à se poursuivre l’année suivante puisque les ministères devront réduire leurs dépenses de communication de 0,01 % par rapport à l’exercice précédent.

Des réactions contrastées

Ces annonces n’ont pas manqué de faire réagir la classe politique. Pour Laurent Wauquiez, ces mesures sont « complètement disproportionnées. On voit bien que le gouvernement cherche à donner des garanties au PS. La France est-elle appelée à devenir un pays communiste ? » Même son de cloche du côté d’Éric Zemmour qui dénonce une attitude « grotesque » du gouvernement qui oublie « les vrais problèmes des Français comme, au hasard, l’immigration et l’insécurité. » Jean-Luc Mélenchon, en revanche, voit dans ces annonces « des mesurettes tout juste bonnes à amuser les journaleux en attendant la vraie révolution insoumise et citoyenne en 2027. »

Quoi qu’il en soit, Sébastien Lecornu ne compte pas en rester là et a déjà annoncé qu’il n’hésitera pas, pour poursuivre ce cercle vertueux et réduire les dépenses, à « faire appel à Bruno Le Maire ».