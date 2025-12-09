Politique
Brigitte Macron annonce que les pièces jaunes serviront à payer les frais d’avocats d’Ary Abittan
L’opération caritative permettra cette année au comédien, accusé d’agression sexuelle, de rembourser ses frais d’avocats, a annoncé la Première Dame de France.
Après la diffusion d’une vidéo dans laquelle Brigitte Macron qualifie, dans les loges du spectacle d’Ary Abittan, des féministes de « sales connes », la première dame de France a enfoncé le clou en affirmant sur X que « cette année, les pièces jaunes serviront à payer les frais d’avocats d’Ary Abittan ! Tant pis pour les petits handicapés mais maintenant on rembourse entièrement les fauteuils. Même la soi-disant victime d’Ary, si maintenant elle doit se déplacer en fauteuil, eh bien l’État le lui a payé. Et elle ose encore se plaindre ? »
La Première dame de France a tenu à avoir un mot pour les militantes féministes venues perturber le spectacle d’Ary Abittan : « J’ai été dure avec elles, mais au fond, je les comprends. Ça arrive les sautes d’humeur quand on a ses règles, qu’on a plus de 30 ans et qu’on a pas d’enfant »
Compte tenu de la polémique, Brigitte Macron a ajouté qu’elle ferait des excuses publiques, dès ce soir, sur scène, en première partie du spectacle de son “ami” Seb Mellia.
Photo Pexels
