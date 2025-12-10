Politique
Après les Dieux du Stade, le calendrier « Les Dieux du Sénat » peine à trouver son public
C’était censé être l’événement sexy et institutionnel de l’année. Mais le lancement du calendrier « Les Dieux du Sénat », mettant en scène douze sénateurs dans des poses vaguement athlétiques, peine manifestement à rencontrer son public.
Le projet, imaginé pour moderniser l’image de la Haute Assemblée, propose notamment de retrouver Gérard Larcher en “Dieu du mois de janvier”, installé en slip kangourou, moufles aux mains, sur son fauteuil à 34 000 euros, tentant de soulever une pile de dossiers non sans mal. Quelques pages plus loin, on découvre Roger Karoutchi en “dieu du printemps”, vêtu uniquement d’une petite pâquerette en guise de cache-sexe.
« Je n’ai jamais vu Gérard et Roger se lâcher comme ça, c’est génial », confie une sénatrice encore émue par la séance photo. De son côté, le service communication du Sénat assure que ce calendrier est « une expérimentation artistique destinée à montrer le corps législatif sans rien cacher aux Français ou presque ».
Pourtant, malgré un casting prestigieux, les ventes restent pour l’instant proches de zéro. Un marchand de journaux parisien témoigne : « Les gens regardent la couverture… Puis la reposent avec une certaine gêne et se dirigent naturellement vers la version originale des Dieux du Stade. »
Selon nos informations, un nouveau projet pourrait déjà voir le jour : « Les Dieux du Conseil constitutionnel », un calendrier en noir et blanc où l’on devrait retrouver Alain Juppé et Laurent Fabius comme jamais personne ne les a vus. Les précommandes, elles aussi, peinent à démarrer.
