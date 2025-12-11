Politique
Raphaël Glucksmann sème le doute après son débat raté face à un flan aux pruneaux
Préparant sa candidature à la présidentielle, le député européen peine à asseoir sa crédibilité.
Raphaël Glucksmann n’en finit pas de décevoir, y compris dans son propre clan. Après un débat catastrophique face à Eric Zemmour mi-novembre, le co-président du Parti Place Publique a enfoncé le clou mardi soir lors de son débat face à un concurrent pourtant choisi pour sa mollesse et sa fadeur : un flan aux pruneaux.
Visiblement dépassé sur les questions liées à la sécurité et l’économie, Raphaël Glucksmann s’est heurté à un interlocuteur visiblement mieux informé que lui, et surtout plus convaincant. Un échec qu’il assume pleinement : “C’est vrai que venir sans programme, sans chiffres concrets et sans idées était une erreur, mais je reste confiant”, affirme celui qui espère toujours représenter les socialistes modérés en 2027.
Une confiance qui commence à s’étioler chez les politiques, y compris à gauche. Alors que Jean-Luc Mélenchon a déjà affirmé qu’il voterait pour le flan aux pruneaux dès le premier tour, seul Bernard Cazeneuve, soutien inconditionnel de Raphaël Glucksmann, continue d’y croire. “Il perd un peu ses moyens en direct, mais d’ici 2027, je vous parie qu’il sera aussi bon orateur que Jordan Bardella et François Bayrou”.
Souhaitant faire oublier ses récents échecs télévisés, Raphaël Glucksmann donne rendez-vous aux Français dès ce soir, pour assister à un débat explosif face à un bulot cuit.
Photo : Getty Images
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Nicolas Sarkozy se fait greffer une troisième jambe pour accueillir tous ses bracelets électroniques
-
TransportsIl y a 1 semaine
La RATP sort son calendrier de l’Avent contenant un problème technique par jour
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Les sénateurs LR proposent d’interdire l’huile d’olive et le couscous aux moins de 16 ans
-
Monde LibreIl y a 1 semaine
Kim Jong-Un remporte pour la 10ème fois “North Korea’s Got Talent”
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy
-
TransportsIl y a 1 semaine
La nouvelle ligne de TGV Lyon-Bordeaux ne passera pas par Lyon
-
FranceIl y a 7 jours
Les chasseurs en état d’ébriété devront désormais chasser chez eux