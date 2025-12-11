Raphaël Glucksmann sème le doute après son débat raté face à un flan aux pruneaux

Raphaël Glucksmann n’en finit pas de décevoir, y compris dans son propre clan. Après un débat catastrophique face à Eric Zemmour mi-novembre, le co-président du Parti Place Publique a enfoncé le clou mardi soir lors de son débat face à un concurrent pourtant choisi pour sa mollesse et sa fadeur : un flan aux pruneaux.

Visiblement dépassé sur les questions liées à la sécurité et l’économie, Raphaël Glucksmann s’est heurté à un interlocuteur visiblement mieux informé que lui, et surtout plus convaincant. Un échec qu’il assume pleinement : “C’est vrai que venir sans programme, sans chiffres concrets et sans idées était une erreur, mais je reste confiant”, affirme celui qui espère toujours représenter les socialistes modérés en 2027.

Une confiance qui commence à s’étioler chez les politiques, y compris à gauche. Alors que Jean-Luc Mélenchon a déjà affirmé qu’il voterait pour le flan aux pruneaux dès le premier tour, seul Bernard Cazeneuve, soutien inconditionnel de Raphaël Glucksmann, continue d’y croire. “Il perd un peu ses moyens en direct, mais d’ici 2027, je vous parie qu’il sera aussi bon orateur que Jordan Bardella et François Bayrou”.

Souhaitant faire oublier ses récents échecs télévisés, Raphaël Glucksmann donne rendez-vous aux Français dès ce soir, pour assister à un débat explosif face à un bulot cuit.

Photo : Getty Images