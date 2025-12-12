Nicolas Sarkozy reçoit le “prix de littérature” de la FIFA

“Un immense honneur et une grande fierté, après tant de jours de souffrance”. C’est par ces mots que Nicolas Sarkozy a accueilli son « prix de littérature » de la FIFA, deux jours à peine après la sortie de son livre relatant son incarcération à la Prison de la Santé pendant 21 jours. Visiblement ému lors de la cérémonie organisée par la Fédération Internationale de Football, l’ancien-président a dédié ce prix à sa femme Carla Bruni, “qui a tant souffert de l’injustice que j’ai subie” et à Gérald Darmanin, pour son soutien quotidien pendant son séjour en prison.

Cette cérémonie intervient à peine une semaine après la remise du « prix de la paix » de la FIFA à Donald Trump. Interrogé sur les critères d’attribution de cette récompense, le président de la FIFA Gianni Infantino s’est défendu de toute complaisance : “La remise de ce prix est parfaitement neutre et objective. Pour être éligible, il suffit de s’être illustré par ses actions ou ses talents au cours de l’année écoulée et de nous remettre un chèque de 5 millions de dollars”.

Créé pour concurrencer le prix Nobel de littérature, le prix FIFA récompensera chaque année les œuvres littéraires les plus marquantes des douze derniers mois et les auteurs les plus remarquables. “Plusieurs grands auteurs français étaient en lice pour ce premier prix, notamment Jordan Bardella et Philippe de Villiers”, commente Gianni Infantino. La fine plume de Nicolas Sarkozy a finalement fait pencher le jury en sa faveur, “notamment le chapitre où il essaie de téléphoner”, commente le président de la FIFA, les larmes aux yeux.

À la fois heureux et admiratif, Louis Sarkozy a déclaré qu’il comptait bien succéder à son papa dès l’année prochaine.