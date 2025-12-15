Dermatose nodulaire – Le ministère de l’Agriculture ordonne l’abattage de 50 candidats de « L’Amour est dans le pré »

Pour éviter une crise sanitaire, la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a confirmé au micro de France Info sa décision radicale : « Une cinquantaine de candidats de l’amour est dans le pré sera abattue dans les plus brefs délais. Il en va de la sécurité des Français ».

Cette décision a mis en colère les syndicats agricoles qui dénoncent “une catastrophe pour le monde agricole ! Ce n’est pas au gouvernement de nous abattre, c’est à nous de nous suicider, comme ça a toujours été le cas”.

Karine Le Marchand a pris la parole sur X pour confirmer l’information et rassurer les fans de l’émission : “Les derniers moments de ces agriculteurs seront bien évidemment filmés par les caméras d’M6, dans une version inédite du programme, renommée pour l’occasion “La mort est dans le pré”.