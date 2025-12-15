Politique
Dermatose nodulaire – Le ministère de l’Agriculture ordonne l’abattage de 50 candidats de « L’Amour est dans le pré »
Afin d’endiguer l’épidémie de dermatose nodulaire en Europe, le gouvernement va abattre 50 candidats de L’Amour est dans le pré. Reportage.
Pour éviter une crise sanitaire, la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a confirmé au micro de France Info sa décision radicale : « Une cinquantaine de candidats de l’amour est dans le pré sera abattue dans les plus brefs délais. Il en va de la sécurité des Français ».
Cette décision a mis en colère les syndicats agricoles qui dénoncent “une catastrophe pour le monde agricole ! Ce n’est pas au gouvernement de nous abattre, c’est à nous de nous suicider, comme ça a toujours été le cas”.
Karine Le Marchand a pris la parole sur X pour confirmer l’information et rassurer les fans de l’émission : “Les derniers moments de ces agriculteurs seront bien évidemment filmés par les caméras d’M6, dans une version inédite du programme, renommée pour l’occasion “La mort est dans le pré”.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Nicolas Sarkozy reçoit le “prix de littérature” de la FIFA
-
TransportsIl y a 2 semaines
La RATP sort son calendrier de l’Avent contenant un problème technique par jour
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Les sénateurs LR proposent d’interdire l’huile d’olive et le couscous aux moins de 16 ans
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Kim Jong-Un remporte pour la 10ème fois “North Korea’s Got Talent”
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy
-
MediasIl y a 5 jours
Miss France crée la surprise en souhaitant la fin de l’état policier et la destruction du Grand Capital
-
TransportsIl y a 2 semaines
La nouvelle ligne de TGV Lyon-Bordeaux ne passera pas par Lyon