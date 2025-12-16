Politique
Présidentielle – Le loup de la pub Intermarché l’emporterait au second tour devant Jordan Bardella
Selon un sondage publié ce matin, le loup de la publicité Intermarché remporterait le second tour de l’élection présidentielle face à Jordan Bardella, avec 68 % des intentions de vote.
C’est la grande surprise de cette fin d’année. Porté par son capital sympathie et son rapport apaisé aux autres espèces qui l’entourent, le loup d’Intermarché damerait le pion à n’importe quel candidat au second tour de l’élection présidentielle. Les électeurs interrogés saluent en priorité son côté mignon, jugé rassurant. « Il est un peu maladroit, on sent qu’il veut bien faire, ça nous change de tous ces guignols », confie une électrice avant d’ajouter : « Je préfère un président qui épluche des légumes pour les autres plutôt qu’un qui explique comment les éplucher. »
LE RN VEUT POSER DES PIÈGES À LOUPS
« Il nourrit les autres, il partage, il ne donne pas de leçons », analyse un politologue. « En période de crise, un candidat qui fait des lasagnes veggies, ça parle davantage qu’un discours. ». Du côté de Jordan Bardella, l’entourage assure prendre la menace très au sérieux. Sébastien Chenu envisagerait déjà la pose d’une centaine de pièges à loups ainsi que le déploiement de 5 000 chasseurs afin de « réduire la menace à néant ».
Intermarché, de son côté, se dit surpris mais pas mécontent de voir son personnage devenir une figure politique majeure. Une affiche de campagne serait d’ailleurs déjà en préparation, avec un slogan simple : “Ensemble tout devient comestible”.
Crédit : Youtube Intermarché
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Nicolas Sarkozy reçoit le “prix de littérature” de la FIFA
-
TransportsIl y a 2 semaines
La RATP sort son calendrier de l’Avent contenant un problème technique par jour
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Kim Jong-Un remporte pour la 10ème fois “North Korea’s Got Talent”
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy
-
MediasIl y a 6 jours
Miss France crée la surprise en souhaitant la fin de l’état policier et la destruction du Grand Capital
-
TransportsIl y a 2 semaines
La nouvelle ligne de TGV Lyon-Bordeaux ne passera pas par Lyon
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Raphaël Glucksmann sème le doute après son débat raté face à un flan aux pruneaux