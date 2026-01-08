En burn-out, Sébastien Lecornu annonce à Donald Trump être à la tête d’un puissant cartel de drogue

Selon une enquête publiée dans Médiapart, Sébastien Lecornu aurait envoyé un mail sur la messagerie personnelle de Donald Trump samedi 3 janvier 2026 intitulé “I have to confess something to you…”. Après une brève description de son statut au sein du gouvernement français, Sébastien Lecornu aurait avoué “s’appeler en réalité Pedro Gonzales” et “être à la tête du Cartel de Sinaloa depuis 2017”. Plusieurs pièces jointes auraient également été ajoutées parmi lesquelles un montage fait par IA représentant Sébastien Lecornu, chemise ouverte et armes à la main en train de fendre un sac de cocaïne pure à l’aide d’une machette en acier dans le désert de Chihuahua. Enfin, un fichier PDF sobrement intitulé “Come_Get_Me.doc” contiendrait les coordonnées GPS du bureau du Premier ministre ainsi que les codes d’entrée de Matignon, les rondes du service de sécurité et un itinéraire détaillé permettant d’accéder à sa chambre depuis la rue en moins de 40 secondes.

Interrogé par la presse ce mardi, Sébastien Lecornu a confirmé les faits en se présentant devant les caméras affublé d’une fausse moustache et de 6 larmes dessinées au Bic 4 couleurs sous l’œil gauche. Questionné par une journaliste de CNN sur le but d’une telle confession, le Premier ministre français s’est contenté de regarder ses santiags en croco avant de sortir un gigantesque cigare cubain de sa poche, de le humer avidement, puis de hurler “¡Ahhh eso sí que es un cigarro! ¡ Ay! Ay! Ay!” en l’allumant à l’aide d’un puissant chalumeau sous les regards médusés des ministres.

Une démarche inédite dans l’histoire de la Vème République d’autant plus que le président américain Donald Trump aurait, toujours selon Mediapart, pris l’information très au sérieux en prévoyant d’extraire le Premier ministre français hors du palais de Matignon d’ici une durée maximale de 27 jours.