Maud Bregeon annonce que l’État prélévera sous le sapin un cadeau par foyer le soir de Noël

C’est un Noël morose qui attend les Français cette année. Toujours à la recherche de plusieurs milliards pour boucler le budget 2026, le gouvernement annonce la mise en place d’un impôt exceptionnel qui touchera tous les Français qui s’apprêtent à célébrer Noël. Selon Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, le gouvernement pourra prélever un cadeau par foyer, choisi au hasard, sous le sapin des Français.

La porte-parole précise que tous les ministres participeront à la tournée afin de récolter un maximum de cadeaux qui seront revendus aux Français sur un site de vente en ligne. Un vente qui devrait rapporter à l’État plus de 300 millions d’euros. Afin de faciliter le passage des ministres au domicile des Français, ces derniers sont invités à laisser leur porte ouverte le soir du 24 décembre, et à déposer sur le rebord de leur cheminée une assiette de cookies, un verre de lait ainsi que le montant de leur prime de Noël.

Selon plusieurs sources proches de Matignon, le gouvernement ne s’intéresserait pas uniquement qu’aux cadeaux des enfants, puisque la ministre des Armées, Catherine Vautrin, aurait déjà demandé l’autorisation de pouvoir prélever directement des enfants français afin de garnir les rangs de l’armée française dès le 1er janvier 2026.