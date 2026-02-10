Connect with us

Milan-Cortina 2026 – La France échoue au pied du podium dans l’épreuve de raclette par équipe

Cruelle désillusion pour l’équipe de France Olympique de raclette qui, malgré son statut de favori, termine en quatrième position.

Inconsolables. Les larmes n’étaient pas loin lorsque Jordan Harouet, capitaine de l’équipe de France olympique de raclette, s’est présenté au micro de France Télévision. « On a oublié les fondamentaux. Il faut être lucide, on n’a pas respecté le fromage. » La désillusion est totale pour le champion qui, quadruple médaillé d’or en fondue savoyarde, avait mis un terme à sa carrière il y a trois ans en se fixant l’objectif de décrocher l’or en raclette.

C’est l’équipe suisse qui remporte la médaille d’or, « intouchable » selon Jordan qui a tenu à félicité ses adversaires. « Ils ont été meilleurs sur tous les plans. La cuisson des pommes de terre, le choix de charcuterie… Ils le méritent. » Après les éloges, sont venues les critiques contre l’équipe Tchèque, médaille de bronze, accusée de conduite anti-sportive après avoir refusé une priorité en plaçant un poêlon devant la française Gaëtane Vuisson. L’équipe de France a même déposé une réclamation, suscitant un espoir de courte durée.

Tous les regards se tournent désormais vers Kevin Goeshling, principal favori dans l’épreuve de vin chaud à la cannelle.

Crédits : Andy Cheung via GettyImages.

