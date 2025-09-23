Ousmane Dembélé obtient la garde pour un an du Ballon d’Or de Lionel Messi

« C’est mérité pour Ousmane, ça me fait plaisir que ce soit lui qui garde mon Ballon d’Or pendant un an » a déclaré Lionel Messi à l’issue de la cérémonie avant d’ajouter, « j’espère juste qu’il fera attention à ne pas le rayer, c’est toujours un peu stressant de prêter ses affaires à quelqu’un. » De son côté, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France était aux anges : « C’est un immense honneur de toucher un objet appartenant à Lionel Messi, et encore plus d’en avoir la garde pendant un an. » Pour rappel, le Français devra toutefois aller vivre aux Etats-Unis, à Miami précisément, dans une dépendance de la maison de l’Argentin, pour avoir le droit d’être au côté du Graal. Il sera surveillé nuit et jour par 250 caméras et 15 drones pour vérifier qu’il n’abîme pas le trophée de la star révélée à Barcelone.

Des mauvais souvenirs toujours présents

Lionel Messi n’exclut pas de renouveler l’expérience, mais pas forcément tout de suite. Il se verrait bien récupérer le Ballon d’Or « dès l’année prochaine » et ce « pour deux ou trois ans minimum. » Selon ses proches, l’Argentin est encore traumatisé par le conflit qui l’avait opposé à Cristiano Ronaldo en 2013 et en 2016 lorsque l’attaquant portugais avait refusé par deux fois de lui rendre le trophée et l’avait conservé une année supplémentaire.

Ce n’est pas la première fois qu’un grand joueur cède pour un temps l’un de ses biens. On se souvient par exemple qu’en 2009, 2015 et 2016, Rafael Nadal avait prêté sa Coupe des Mousquetaires de Roland Garros à Roger Federer, Stan Wawrinka puis Novak Djokovic.

Crédits : Youtube/ L’Equipe