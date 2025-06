Les auteurs de violences après la finale de Ligue des champions condamnés à devenir supporters des Girondins de Bordeaux

Suite aux violences commises dans la nuit du 31 mai en marge de la finale de la Ligue des champions, deux hommes ont été condamnés à huit mois et dix mois d’obligation ferme à devenir fans des Girondins de Bordeaux par le tribunal correctionnel de Paris. Trois autres personnes ont été condamnées à deux mois d’obligation de supporter les Girondins avec sursis.

À la sortie du tribunal, l’avocat général a fait part de sa satisfaction : « Justice a été rendue ! Ces individus auront tout le temps de réfléchir à leur comportement lorsqu’ils seront obligés de suivre un match de Bordeaux face Saint-Pryvé Saint Hilaire jusqu’à la 95e minute ».

Du côté des avocats de la défense, on déplore un verdict d’une extrême sévérité. « Les juges sont allés trop loin. Une peine de prison ferme aurait été plus juste et plus humaine » déclarait l’un d’entre eux. Les deux avocats ont annoncé leur intention de faire appel, voire d’aller jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme si nécessaire.« On est en 2025, un pays comme la France ne peut pas condamner des jeunes qui démarrent dans la vie à autant de souffrances »

Peu après l’annonce du verdict, Mike, lui-même supporter des Girondins de Bordeaux qui évoluent désormais en National 2, a réagi avec compassion. « Je continue à les soutenir sans trop savoir pourquoi. Mais je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi » lâche-t-il en soufflant.