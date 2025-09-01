Les spectateurs des matchs de catch seraient aussi des comédiens

C’est une révélation qui pourrait bien dissoudre définitivement la World Wrestling All-Stars (WWA). Après avoir affiché pendant des années des stades à guichets fermés, plusieurs anonymes révèlent aujourd’hui que la totalité des spectateurs présents dans les gradins seraient en réalité de simples comédiens payés par la production. “Tout est scripté : les cris, les pancartes brandies, les bastons entre fans… tout” confie Mathias* dans une tribune publiée sur le web.

Pour appuyer ses propos, Mathias va même jusqu’à montrer un screen de sa boîte mail. “Le matin, on reçoit toutes et tous un message de la production pour nous indiquer le lieu de la rencontre mais également tout le script à suivre en format PDF” explique-t-il en mettant à disposition un document de plus de 80 pages. “Tout y est détaillé : les slogans à hurler, les insultes à proférer, les banderoles que l’on va devoir brandir et à quel moment, les costumes s’il y en a, le maquillage pareil. Rien ne doit être laissé au hasard.” Une mise en place minutieuse qui n’est cependant pas donnée à n’importe qui. “C’est vrai que ça demande une bonne préparation physique. Rien que la semaine dernière, j’ai été aphone pendant 3 jours après avoir hurlé “MORT À RANDY ORTON !” sans être allé à la séance d’échauffement vocal à 19 heures” raconte-t-il en suçant un Ricola.

Face à ce bad buzz, la WWA a tenu à réagir via un communiqué officiel. “Nous faisons du catch, du grand spectacle, et le catch sans un public bruyant, dissipé et assoiffé de sang, ce n’est plus vraiment du catch. (…) Alors c’est vrai, certaines personnes seront peut-être déçues de savoir que les spectateurs sont, en effet, des comédiens prêts à tout pour faire vivre le narratif créé par nos auteurs, mais nous leur rappellerons que se laisser porter par tout le lore durement conçu jusque-là, c’est aussi ça qui fait la magie de ce superbe sport.”

Une nouvelle qui a entraîné plusieurs milliers de réactions virulentes de fans de catch scandalisés sur les réseaux mais qui, selon plusieurs sources,seraient également issues de comédiens payés par la production.

*Le nom a été modifié.

Crédits : WWE via GettyImages.