Tour de France – Les vélos volés de Cofidis sont revenus tout seuls à leur domicile

Les onze vélos de l’équipe Cofidis dérobés dans la nuit du 6 au 7 juillet à Bondues (Nord) avaient été retrouvés dès le lendemain. Mais selon Le Parisien, ils n’ont pas été récupérés à quelques kilomètres de l’hôtel où séjournait l’équipe Cofidis, comme cela avait été annoncé dans un premier temps, mais ils sont rentrés à leur domicile de leur propre chef. Pour le commentateur et ancien professionnel Laurent Jalabert, cela n’a rien d’exceptionnel : « Les vélos des coureurs ont de plus en plus d’autonomie, ils sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes ». Puis d’ajouter : « On se souvient par exemple que le vélo de Christopher Froome n’aimait pas dormir au même endroit que le cycliste et allait souvent prendre une chambre d’hôtel un peu plus loin. » Quant au vélo de Tadej Pogacar, il n’a pas hésité cet hiver à faire un aller-retour au Japon en moins d’une semaine.

Quel avenir pour les coureurs ?

Si les vélos sont capables de rouler sans coureurs, ces derniers sont-ils encore utiles ? C’est la question que se posent de nombreux spectateurs, comme Jean-Paul, fidèle du Tour depuis plus de quarante ans : « Je vois pas l’intérêt de mettre des humains sur les vélos, ça les alourdit pour rien et c’est toute une logistique inutile, le Tour est déjà assez compliqué comme ça à organiser. » Pour d’autres en revanche, comme Mireille, retirer les cyclistes reviendrait à sacrifier l’esprit du Tour de France : « Ce serait vraiment cruel de dire aux coureurs qu’ils ne peuvent plus participer. Avec tout ce qu’ils prennent depuis des années, ils auront l’impression d’avoir ruiné leur santé pour rien. »

Mais pour beaucoup de spécialistes, ce serait une aubaine pour la France. Il y a en effet beaucoup plus de chances de voir un vélo français triompher sur les Champs qu’un cycliste.