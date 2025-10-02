Ne trouvant aucune raison de s’indigner en commentaire, il décide finalement de lire l’article

Pour la première fois depuis plusieurs années, Stan J., 38 ans, s’est trouvé pris au dépourvu devant son iPhone. Habitué à distribuer les mauvais points à la vitesse de l’éclair à coups d’invectives courtes et péremptoires comme “antisémite”, “classiste” ou “validisme”, c’est finalement une publication mentionnant les vertus des décoctions à base de graines de courge qui aura eu raison de ses indignations spontanées. “Pendant 45 longues secondes, je n’ai rien ressenti. Ni colère, ni supériorité morale. C’était horrible.”, confie-t-il, encore sous le choc.

Selon Djibril Koulak, enseignant-chercheur en sociologie numérique, Stan aurait été victime du “Syndrome de l’Aponévrose Polémique”, un blocage neuronal rare qui survient lorsqu’un sujet est si neutre qu’il ne présente aucune prise à l’indignation. “Le cerveau du militant est conditionné pour trouver l’angle offensant. Face aux graines de courge, c’est comme demander à Nicolas Bedos de dire du mal de Nicolas Bedos : il y a un bug système.”

Heureusement, après avoir longuement scrollé et constaté avec horreur que tous les autres commentaires étaient positifs (“Super recette !”, “J’adore dans mon porridge”), Stan s’est fait violence et a, pour la première fois de sa vie, cliqué sur le lien pour lire l’article. Ragaillardi, il a finalement posté un long paragraphe dénonçant “la dictature du bien-être et l’injonction au bonheur portée par le capitalisme patriarcal pour nous détourner des vrais combats, le tout enrobé dans une positivité toxique à base de graines”.

Il nous avouera plus tard, non sans une pointe de honte, avoir eu la peur de sa vie : “J’ai eu peur, c’est vrai. Mais ce sont ces crises de panique qui nous rappellent que si nous sommes des gardiens de la vérité, nous sommes aussi des êtres humains”, avoue-t-il, un sourire au coin des lèvres. Soulagé, il a retrouvé son rythme de croisière quelques minutes plus tard en traitant un internaute de “droitardé nazi” sous une vidéo de chatons qui éternuent.