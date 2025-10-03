Au-delà – Les résidents devront se rendre à l’extérieur du Paradis pour fumer

C’est une décision qui risque de faire réagir. Chaque âme souhaitant allumer une cigarette devra désormais le faire à l’extérieur du Paradis sur ordre du Tout-Puissant. “Une cigarette fumée, c’est cinq minutes de vie en moins” a déclaré, préoccupé, Dieu le Père lors d’une annonce officielle. “Vous imaginez un peu ? Garder une odeur de tabac froid sur votre toge pour l’éternité ? C’est déjà un bon avant-goût de l’enfer” poursuit-il, avant de graver “Prière de fumer derrière la grille” comme 11ème Commandement.

Une mesure radicale qui concerne la totalité des lieux publics du Paradis tels que le jardin d’Eden, l’Empyrée, mais également les neuf sphères célestes, les logements de chaque âme et le café « Le Balto ». Les résidents devront désormais descendre jusqu’au 7ème Cercle de l’Enfer, converti en espace fumeur, pour allumer leur cigarette. « Franchement, ça n’est pas pour faire mon réac, mais depuis que les fumeurs viennent ici pour s’en griller une, l’enfer est vraiment devenu invivable » commente, bougon, Lucien, un damné, avant de retourner se faire émincer les testicules dans une trancheuse à jambon.

Une volonté de faire du Paradis un endroit où il fait bon vivre et qui ne s’arrête pas là puis Dieu a également annoncé que chaque personne surprise à fumer au Paradis sera condamnée à brûler dans l’enceinte de l’Enfer.