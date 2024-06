Prévention anti-tabac – Des poumons de fumeurs seront placés dans les paquets de cigarettes

“Nous avions tenté de placer des images choquantes sur chaque paquet de cigarettes et pourtant le nombre de fumeurs n’a jamais été aussi élevé” a déclaré ce jeudi la ministre de la santé Catherine Vautrin lors d’une conférence de presse. “Voilà pourquoi nous allons passer à la vitesse supérieure en remplaçant l’intégralité de leur contenu par des poumons prélevés sur des fumeurs de Gitane Maïs” a-t-elle ajouté, avant d’ouvrir un paquet de Lucky Strike et d’en sortir un poumon entier, mou et crasseux sous les applaudissements nourris des journalistes.

En parallèle de cette mesure, d’autres points chocs ont également été dévoilés. Tout d’abord, afin de monter d’un cran dans l’horreur, les traditionnelles images sur les paquets de cigarettes seront remplacées par des photos de Limoges et du Havre. La musique du film Requiem For a Dream devrait également retentir à chaque ouverture du paquet à la manière des cartes de noël. Enfin, des cigarettes électroniques dites “dissuasives” seront mises en vente dans chaque bureau de tabac avec des parfums divers et variés tels que “Fourme d’ambert”, “Ligne 14” ou encore “Michel Houellebecq”.

Une décision audacieuse qui devrait, selon une étude, faire chuter le nombre de fumeurs actifs de près de 75%. Afin de la mener au mieux, une grande collecte de poumons de fumeurs sera ainsi lancée dès juillet via le site “ilfautqueturespires.gouv”, une plateforme sur laquelle les fumeurs qui le souhaitent pourront faire don de leurs deux poumons en échange d’un paquet de Marlboro Light.



Photo : Shutterstock/ Lucigerma