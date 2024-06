Après le télépéage, Ulys lance le premier pass pour passer devant tout le monde aux toilettes

« Ce pass, c’est un projet que je porte depuis longtemps » commente Valérie Dumont, cheffe de projet chez Ulys. « Personnellement, j’ai une vessie de taille réduite et je bois quotidiennement six litres de thé vert, ce qui fait que je dois aller aux toilettes environ 48 fois par jour. Dans ces moments, chaque seconde compte, et attendre plusieurs minutes que la place se libère peut me transformer en bête sauvage. Alors, ce pass c’est une bouffée d’air frais. »

Les conditions d’utilisation du pass seront identiques à celui du télépéage : « On garde le même prix : 2 €/mois durant les mois utilisés et gratuit quand on ne s’en sert pas. » explique Valérie Dumont. « Vous pourrez l’utiliser aussi bien dans les toilettes d’un TGV que dans celles du bar PMU en bas de chez vous. En revanche, les toilettes des restaurants mexicains ne sont pas couverts, car il aurait fallu doubler nos tarifs, et ça c’était contre notre politique. »

Le pass est très attendu cet été avec l’arrivée de l’Euro 2024 mais surtout des festivals de musique, connus pour leur gestion désastreuse des WC. Pour Josselin Montel, expert des toilettes depuis 2011, « Le pass permettrait par exemple de passer devant toute une famille de Bretons avinés au festival des Vieilles Charrues, et de faire vos besoins avant que les lieux ne soient dévastés par leur passage. Un réflexe bien vu, qui vous empêchera de faire des cauchemars la nuit… Personnellement, j’ai déjà précommandé, car les toilettes, c’est toute ma vie. »

En revanche, certaines voix s’insurgent contre la venue de ce pass. C’est le cas de l’ADGQAAAWC : L’Association des Gens qui Aiment Attendre aux WC, qui compte déjà porter l’affaire devant les tribunaux. Selon leur communiqué officiel “Ce pass met en danger une tradition française, celle du moment gênant où des inconnus attendent ensemble devant une porte fermée. Il est hors de question que cette entreprise ruine ce beau moment de vivre ensemble”.

Ulys élargit donc son offre, et nous attendons avec impatience d’autres projets comme le pass qui permettrait enfin de passer devant tout le monde à la caisse du supermarché.